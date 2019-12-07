Ольссон: второе место «Краснодара» — это и хорошо и плохо одновременно

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Ольссон дал комментарий после домашнего матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Конечно, мы разбирали и анализировали прошлый матч с ЦСКА. Нам нужно было не повторять тех ошибок, которые мы допустили в Москве, поэтому к сегодняшней игре мы готовились чуть-чуть по-другому. Мы прессинговали сегодня не так, как мы обычно делаем это. Первый тайм был не за нами, во втором тайме мы стали играть уже чуть лучше. Наверно, счёт действительно по игре.

Вообще, я не выступаю против VAR. В принципе это довольно хорошая система. Сегодня она забрала у нас слишком много времени. Решения должны приниматься быстро, а у нас каждый момент был на рассмотрении почти 5 минут. Команда выходит на поле, набирает скорость, а такие остановки только тормозят игру. Конечно, это большой минус.

Доволен ли я нашим результатом перед уходом на перерыв? И да и нет. Второе место — это и хорошо и плохо одновременно. С одной стороны, второе место в таблице — это достаточно неплохо. С другой стороны, у нас большой отрыв от «Зенита», который будет тяжело сократить. Мы слишком часто в этой части чемпионата играли вничью и дарили другим очки. Конечно, если мы собираемся бороться за самые высокие места, мы не должны больше допускать такое», — передаёт слова Ольссона корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.