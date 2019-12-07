Марсьяль разобрался с защитниками и удвоил преимущество «МЮ» над «МС». Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» гости удвоили преимущество на 29-й минуте. Счёт — 2:0. Гол забил нападающий Антони Марсьяль. После затяжной перепасовки он принял мяч в штрафной и пробил из-под двух защитников.

Видео доступно на «Чемпионате».

16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Затем «Ливерпуль» в гостях обыграл «Борнмут» — 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» дома разгромил «Бёрнли» (5:0), «Уотфорд» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0.



Завтра, 8 декабря, встретятся «Астон Вилла» с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» с «Шеффилд Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» с «Вулверхэмптоном».



В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».