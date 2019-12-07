«Зенит»: прогноз на ближайшие месяцы — стабильный, плюс десять
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отметила, что команда уйдёт на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге с 10-очковым отрывом от ближайшего конкурента.
«Прогноз на ближайшие месяцы — стабильный. #ПлюсДесять», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
После 19 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 45 очков. Второе место занимает «Краснодар», набравший 35 очков.
В 19 матчах Премьер-Лиги клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
Посмотреть календарь РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
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