«МС» забил «МЮ» после того, как Отаменди выиграл борьбу у двух соперников. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» хозяева отыграли один мяч на 85-й минуте — 1:2. Защитник Николас Отаменди после подачи углового выиграл верховую борьбу у двоих соперников.

Видео доступно на «Чемпионате».

16-й тур АПЛ стартовал сегодня, 7 декабря, матчем «Эвертон» — «Челси», который завершился победой хозяев со счётом 3:1.



Затем «Ливерпуль» в гостях обыграл «Борнмут» — 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» дома разгромил «Бёрнли» (5:0), «Уотфорд» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 0:0.



Завтра, 8 декабря, «Астон Вилла» встретится с «Лестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» — с «Саутгемптоном», «Норвич Сити» — с «Шеффилд Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» —с «Вулверхэмптоном».



В понедельник, 9 декабря, тур завершит матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал».