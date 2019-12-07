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«ПСЖ» обыграл «Монпелье», забив три мяча после удаления у соперника

«ПСЖ» обыграл «Монпелье», забив три мяча после удаления у соперника
Футбол / Франция 0

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт открыл полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, отправив мяч в свои ворота на 41-й минуте. Во втором тайме с поля был удалён защитник «Монпелье» Педру Мендеш. В течение следующих девяти минут гости отличились трижды — по одному голу забили нападающие Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла четырёх матчей. «Монпелье» потерпел первое поражение в последних семи встречах.

Парижане, набрав 39 очков, возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, «Монпелье» (24) занимает седьмое место.

Франция - Лига 1. 17-й тур
07 декабря 2019, суббота. 19:30 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж
1:0 Паредес – 41' (автогол)   1:1 Неймар – 74'   1:2 Мбаппе – 76'   1:3 Икарди – 81'
Удаления: Мендеш – 72' / нет
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