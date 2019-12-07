«ПСЖ» обыграл «Монпелье», забив три мяча после удаления у соперника

В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Монпелье на стадионе «Стад де ла Моссон» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт открыл полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес, отправив мяч в свои ворота на 41-й минуте. Во втором тайме с поля был удалён защитник «Монпелье» Педру Мендеш. В течение следующих девяти минут гости отличились трижды — по одному голу забили нападающие Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла четырёх матчей. «Монпелье» потерпел первое поражение в последних семи встречах.

Парижане, набрав 39 очков, возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, «Монпелье» (24) занимает седьмое место.