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Гусев: давайте посадим окулистов на бровки, может, так лучше будет?

Гусев: давайте посадим окулистов на бровки, может, так лучше будет?
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал слова президента «армейцев» Евгения Гинера, который раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Полностью согласен со словами Гинера. Нужно ли менять Егорова? Однозначно. Мы в какие-то игры играем непонятные. Не так давно Гончаренко правильно сказал, что из наших судей лишь один — категории ФИФА. Полностью согласен как со словами Евгения Ленноровича, так и Виктора Михайловича.

То, что происходит, — абсолютное безобразие. Егорова надо менять. Чем быстрее, тем лучше. Вот у нас есть VAR, есть судьи, а давайте ещё окулистов посадим на одну бровку и на другую. Будут отвечать за зрение. Может, так лучше будет?» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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