Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин — о семерых фанатах «Уфы», покинувших стадион: как могли, так и поддержали

Уткин — о семерых фанатах «Уфы», покинувших стадион: как могли, так и поддержали
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал уход семерых болельщиков «Уфы» со стадиона «Ахмат-Арена» в Грозном во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Таким образом фанаты уфимской команды поддержали акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков.

«Все потешаются над семерыми фанатами „Уфы“, которые на матче в Грозном тоже покинули сектор в первом тайме. Из Уфы приехать в Грозный — поступок. Имели, значит, причины, потратились. И матч хотели посмотреть. Но ушли. И не в питерское метро, и не в парк Галицкого, а на улицы Грозного, кстати. Как могли, так и поддержали, сколько было, столько и ушли. Молодцы», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Фанаты «Уфы» в знак протеста собираются уйти с матча против «Ахмата» в 1-м тайме
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019