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«Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», Максимович был удалён во время разминки

«Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», Максимович был удалён во время разминки
Футбол / Италия 0

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась вничью — 1:1.

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Удинезе» Кевин Ласанья. Во втором тайме, на 69-й минуте, полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски сравнял счёт. Через 10 минут защитник «Наполи» Никола Максимович, разминавшийся у кромки поля, вступил в словесную перепалку с помощником главного арбитра, после чего был удалён.

«Наполи» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (15) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 38 очков в 15 встречах.

Италия - Серия А. 15-й тур
07 декабря 2019, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Ласанья – 32'   1:1 Зелиньски – 69'
Удаления: нет / Максимович – 79'
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