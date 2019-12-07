«Наполи» сыграл вничью с «Удинезе», Максимович был удалён во время разминки

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась вничью — 1:1.



На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Удинезе» Кевин Ласанья. Во втором тайме, на 69-й минуте, полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски сравнял счёт. Через 10 минут защитник «Наполи» Никола Максимович, разминавшийся у кромки поля, вступил в словесную перепалку с помощником главного арбитра, после чего был удалён.



«Наполи» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (15) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 38 очков в 15 встречах.