Головин проводит 50-й матч за «Монако»
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимает «Амьен». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Луи II» в Монако. К 45-й минуте счёт не открыт — 0:0.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе «Монако». Эта встреча стала 50-й для российского игрока в составе монегасков.
Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник забил 3 мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах чемпионата Франции.
«Монако» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (16) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 39 очков в 16 матчах.
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