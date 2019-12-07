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Сульшер: должны были обыграть «Манчестер Сити» с разницей в три или четыре гола

Сульшер: должны были обыграть «Манчестер Сити» с разницей в три или четыре гола
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

«Запомним этот матч. Мы выглядели опасно, когда получали мяч и шли вперёд против, возможно, лучшей команды в мире. «Сити» — великолепная команда. Непросто добыть такой результат и защищаться так, как мы это делали. Должны были победить с разницей в три или четыре гола, но их голкипер сыграл хорошо», — приводит слова Сульшера BBC.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 32 очка. «Манчестер Юнайтед» (24) — на пятом месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

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