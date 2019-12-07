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Сульшер — о победе в матче с «Ман Сити»: парни сегодня великолепно потрудились

Сульшер — о победе в матче с «Ман Сити»: парни сегодня великолепно потрудились
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после выездного матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

«Мы круто начали, создавали отличные моменты, получали мяч и старались убивать лучшую команду в мире, если хотите. «Сити» великолепен, и нам надо было обороняться.

Сколько нужно, чтобы восстановиться после того, чтобы обыграть команды Гвардиолы и Моуриньо? Да три дня, и всё. Шучу, конечно. Это важные матчи для меня, но мы будем восстанавливаться как обычно.

Ну и ещё раз, ребята. Вот как играть против таких, как Де Брёйне? Возможно, он лучший игрок лиги. Конечно, парни сегодня великолепно потрудились», — передаёт слова Сульшера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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