Шалимов: нужно признать, что «Ахмат» по делу проиграл «Уфе»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:1).

«Нам не хватает стабильности. Прошлую игру мы сыграли хорошо. Играли агрессивно, владели преимуществом, было видно, что играем дома. Команда была готова физически, выдвигалась на чужую половину поля, отбирала мячи, напрягала. Прошлая игра была хорошая, но в конце имели опасный момент, не забили и получили гол на 93-й минуте. Постарались сделать всё, чтобы забыть об этом и выбросить это из головы у футболистов. Но такие жёсткие удары бесследно не проходят. Может быть, именно с этим связано то, что команда вчера так плохо сыграла. У нас было два хороших матча, когда пропускали на 92-93 минутах игры, это потеря четырёх очков. Турнирная таблица давит.

Вчера игра так сложилась, что начали плохо. Ошибались много на своей половине, играли медленно, после одной из ошибок пропустили гол. А дальше было тяжело, «Уфа» одна из тех команд, которые играют по схеме 5-3-2, взламывать оборону при счёте 0:1, когда они выстраиваются сзади — сложно. С нашей стороны была плохая игра, пытались переломить ход матча заменами, перестановкой игроков, ничего не получилось. Нужно признать, что проиграли по делу. Было бы чудом, если бы сравняли счёт. Хочется извиниться перед болельщиками за эту игру. Этот матч был последним в этом году, и для болельщиков, и для команды было важно дать положительный результат. Закончили год плохо, место в таблице никого не устраивает. Мы уходим на паузу, спустя какое-то время всё это забудется. Клуб сейчас работает над усилением, восстановятся травмированные. Возможно, нам нужна эта большая пауза. Всё: что было в этом году неудачное, нужно оставить, отдохнуть и готовиться. Надо смотреть с позитивом вперёд.

Усиление атаки? Клуб над этим работает. У нас были хорошие игры с теми футболистами, которые сейчас есть в составе. Были проблемы с созданием моментов и реализацией, мы на предпоследнем месте по забитым голам. Это наверное, не просто так. Могли закончить по-другому, удержи мы результат в тех матчах, было бы на 4 очка больше — вчера и настрой, и результат были бы другие. Такие вещи очень сильно прибивают команду. Хорошо, что пауза наступила сейчас. Надо отдыхать — и смотреть вперёд. Нас ждут тяжёлые 11 матчей, в таблице высокая плотность», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата».