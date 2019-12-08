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Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку» в матче Примеры

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 10 минут форвард Лионель Месси упрочил преимущество хозяев в счёте. На 35-й минуте нападающий «Мальорки» Анте Будимир сократил отставание. Через 6 минут Месси оформил дубль. Четвёртый гол «Барселоны» на 43-й минуте забил форвард Луис Суарес. Во втором тайме, на 64-й минуте, Будимир отправил второй мяч в ворота каталонцев. В концовке встречи, на 83-й минуте, Месси оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.

«Барселона» набрала 34 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» (14) — на 17-м месте.

Испания - Примера. 16-й тур
07 декабря 2019, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Гризманн – 7'   2:0 Месси – 17'   2:1 Будимир – 35'   3:1 Месси – 41'   4:1 Суарес – 43'   4:2 Будимир – 64'   5:2 Месси – 83'
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