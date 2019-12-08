Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку» в матче Примеры

В матче 16-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Мальорку». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. Через 10 минут форвард Лионель Месси упрочил преимущество хозяев в счёте. На 35-й минуте нападающий «Мальорки» Анте Будимир сократил отставание. Через 6 минут Месси оформил дубль. Четвёртый гол «Барселоны» на 43-й минуте забил форвард Луис Суарес. Во втором тайме, на 64-й минуте, Будимир отправил второй мяч в ворота каталонцев. В концовке встречи, на 83-й минуте, Месси оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.
«Барселона» набрала 34 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» (14) — на 17-м месте.
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