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«Бык» Ари, акция фанатов и просмотр VAR Казарцевым. Фото с «Краснодар» — ЦСКА

«Бык» Ари, акция фанатов и просмотр VAR Казарцевым. Фото с «Краснодар» — ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

7 декабря в Краснодаре на стадионе «Краснодар» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков, ассистентом выступил хавбек московской команды Кристиян Бистрович. На 63-й минуте главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей, который реализовать нападающий «Краснодара» Ари не сумел, однако форвард первым оказался на добивании и сравнял счёт.

«Краснодар» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — на 3-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

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