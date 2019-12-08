Гол Рашфорда с пенальти — в видеообзоре матча «Ман Сити» — «МЮ»
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Манкунианское дерби прошло на стадионе «Этихад» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Юнайтед» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 23-й минуте. Спустя шесть минут форвард Антони Марсьяль увеличил преимущество «красных дьяволов» после передачи хавбека Даниэля Джеймса. В конце встречи защитник «Сити» Николас Отаменди отыграл один мяч с паса нападающего Рияда Мареза.
«Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды Хосепа Гвардиолы 32 очка. «Юнайтед» (24) — на пятом месте.
Видеообзор матча также можно посмотреть на «Чемпионате».
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