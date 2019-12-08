Р. Кин: не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» обыграет «Манчестер Сити»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе «красных дьяволов» в выездном матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).

«Абсолютно не ожидал этого. Это было фантастически. «Манчестер Юнайтед» выступил надлежащим образом. Игроки проявили смелость и личные качества. Они были невероятны.

Не думаю, что победа в домашнем матче с «Тоттенхэм Хотспур» — большой результат, но победа в дерби придаст футболистам уверенности, поскольку их критикуют, а этого никто не любит.

Снимаю шляпу перед «Манчестер Юнайтед». Что бы ни случилось в январе, учитывая все эти слухи об Уле-Гуннаре Сульшере, в матче с «Манчестер Сити» они были выдающимися.

Очень понравилось наблюдать за ними. Это и есть «Манчестер Юнайтед». Но главное — выступать последовательно каждую неделю. Надеюсь, молодые игроки это поймут», — приводит слова Кина Sky Sports.