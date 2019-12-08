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Новым главным тренером «Оренбурга» стал Емельянов

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Емельянов
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера клуба Константина Емельянова. Ранее специалист входил в тренерский штаб Владимира Федотова.

Напомним, ранее президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил о решении Федотова покинуть команду.

«Под руководством Владимира Федотова «Оренбург» в сезоне-2018/2019 добился лучшего результата в своей истории – 7-е место в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне «Оренбург» стабильно зарабатывает очки. Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК «Оренбург» благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении клуба.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 13-е место. В активе команды 19 очков.

Федотов покинул пост главного тренера «Оренбурга»
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