Гризманн: тер Штеген для «Барселоны» — как полузащитник
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2).
«С каждым матчем мы становимся всё лучше, связь между игроками укрепляется. У Лео был особенный вечер, мы поддержали его. Рад, что смог помочь „Барселоне“ выиграть матч. Важно было добиться победы, показать хорошую игру. Первый тайм был отличным. Теперь мы держим в голове предстоящий матч в Лиге чемпионов, который также хотим выиграть.
Голевая передача голкипера? Не думаю, что впервые забил после паса вратаря. Тер Штеген невероятен, он для нас — как полузащитник. Это был идеальный пас», — приводит слова Гризманна AS.
«Барселона» набрала 34 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» (14) — 17-я.
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку» в матче Примеры
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