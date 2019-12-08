Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гризманн: тер Штеген для «Барселоны» — как полузащитник

Гризманн: тер Штеген для «Барселоны» — как полузащитник
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2).

«С каждым матчем мы становимся всё лучше, связь между игроками укрепляется. У Лео был особенный вечер, мы поддержали его. Рад, что смог помочь „Барселоне“ выиграть матч. Важно было добиться победы, показать хорошую игру. Первый тайм был отличным. Теперь мы держим в голове предстоящий матч в Лиге чемпионов, который также хотим выиграть.

Голевая передача голкипера? Не думаю, что впервые забил после паса вратаря. Тер Штеген невероятен, он для нас — как полузащитник. Это был идеальный пас», — приводит слова Гризманна AS.

«Барселона» набрала 34 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» (14) — 17-я.

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку» в матче Примеры
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019