Гризманн: тер Штеген для «Барселоны» — как полузащитник

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2).



«С каждым матчем мы становимся всё лучше, связь между игроками укрепляется. У Лео был особенный вечер, мы поддержали его. Рад, что смог помочь „Барселоне“ выиграть матч. Важно было добиться победы, показать хорошую игру. Первый тайм был отличным. Теперь мы держим в голове предстоящий матч в Лиге чемпионов, который также хотим выиграть.



Голевая передача голкипера? Не думаю, что впервые забил после паса вратаря. Тер Штеген невероятен, он для нас — как полузащитник. Это был идеальный пас», — приводит слова Гризманна AS.

«Барселона» набрала 34 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» (14) — 17-я.