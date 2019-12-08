Мбаппе остался недоволен заменой на 90-й минуте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остался недоволен заменой в конце выездного матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). На 90-й минуте 20-летнего француза заменил форвард Эрик Шупо-Мотинг, сообщает AS.

Главный тренер парижан Томас Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него. Килиан направил взгляд в сторону скамейки и не обращал внимания на наставника.

Это уже второй подобный случай за нынешнюю неделю. 4 декабря Мбаппе был заменён на 78-й минуте домашней встречи 16-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:0). Покидая поле, француз тоже был недоволен.

В обоих матчах Килиану удалось забить по одному мячу. В этом сезоне форвард записал в актив уже 12 мячей и 5 результативных передач в 15 встречах на клубном уровне.