Мбаппе остался недоволен заменой на 90-й минуте

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе остался недоволен заменой в конце выездного матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (3:1). На 90-й минуте 20-летнего француза заменил форвард Эрик Шупо-Мотинг, сообщает AS.
Главный тренер парижан Томас Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него. Килиан направил взгляд в сторону скамейки и не обращал внимания на наставника.
Это уже второй подобный случай за нынешнюю неделю. 4 декабря Мбаппе был заменён на 78-й минуте домашней встречи 16-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:0). Покидая поле, француз тоже был недоволен.
В обоих матчах Килиану удалось забить по одному мячу. В этом сезоне форвард записал в актив уже 12 мячей и 5 результативных передач в 15 встречах на клубном уровне.
- 8 декабря 2019
-
11:49
-
11:24
-
11:23
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:37
-
10:36
-
10:17
-
10:09
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:21
-
08:12
-
07:49
-
03:15
-
02:32
-
01:40
-
00:53
-
00:40
-
00:15
-
00:14
- 7 декабря 2019
-
23:52
-
23:49
-
23:27
-
23:11
-
23:10
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:24
-
22:23