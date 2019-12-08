Гендиректор «Уфы» — об уходе фанатов: это всероссийская акция, что тут поделать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении команды в первой половине сезона Российской Премьер-Лиги, а также высказался о фанатах «Уфы», поддержавших акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).



«Доволен, что набрали 25 очков, хороший результат. Очень тяжёлый чемпионат, плотная таблица. Находимся на седьмом месте — это хорошее подспорье. Последние две победы на выезде дорогого стоят. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Грозный, поддерживали нас, большое им спасибо. Как отношусь к тому, что они поддержали акцию фанатов? Это всероссийская акция, что тут поделать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Уткин — о семерых фанатах «Уфы», покинувших стадион: как могли, так и поддержали