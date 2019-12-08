Гендиректор «Уфы» — об уходе фанатов: это всероссийская акция, что тут поделать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о выступлении команды в первой половине сезона Российской Премьер-Лиги, а также высказался о фанатах «Уфы», поддержавших акцию протеста против действий правоохранительных органов в отношении болельщиков во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).
«Доволен, что набрали 25 очков, хороший результат. Очень тяжёлый чемпионат, плотная таблица. Находимся на седьмом месте — это хорошее подспорье. Последние две победы на выезде дорогого стоят. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Грозный, поддерживали нас, большое им спасибо. Как отношусь к тому, что они поддержали акцию фанатов? Это всероссийская акция, что тут поделать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 декабря 2019
-
11:49
-
11:24
-
11:23
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:37
-
10:36
-
10:17
-
10:09
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:21
-
08:12
-
07:49
-
03:15
-
02:32
-
01:40
-
00:53
-
00:40
-
00:15
-
00:14
- 7 декабря 2019
-
23:52
-
23:49
-
23:27
-
23:11
-
23:10
-
22:56
-
22:48
-
22:32
-
22:24
-
22:23