Месси первым в истории топ-5 лиг Европы забил 10 мячей в 14 сезонах кряду

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси отправил три мяча в ворота соперника в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2).

Теперь в активе Месси 12 мячей в 10 встречах чемпионата Испании в нынешней кампании. 32-летний аргентинец стал первым футболистов в истории топ-5 лиг Европы, кому удалось забить как минимум 10 голов в каждом из последних 14 сезонов.

Достижение аргентинца может повторить нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Серия португальца на этот момент состоит из 13 кампаний с 10+ мячами. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 7 голов.

Напомним, в начале декабря Месси получил «Золотой мяч», который стал у него уже шестым в карьере. Форвард сине-гранатовых является рекордсменом по этому показателю.