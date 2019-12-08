Месси первым в истории топ-5 лиг Европы забил 10 мячей в 14 сезонах кряду

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси отправил три мяча в ворота соперника в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2).
Теперь в активе Месси 12 мячей в 10 встречах чемпионата Испании в нынешней кампании. 32-летний аргентинец стал первым футболистов в истории топ-5 лиг Европы, кому удалось забить как минимум 10 голов в каждом из последних 14 сезонов.
Достижение аргентинца может повторить нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Серия португальца на этот момент состоит из 13 кампаний с 10+ мячами. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 7 голов.
Напомним, в начале декабря Месси получил «Золотой мяч», который стал у него уже шестым в карьере. Форвард сине-гранатовых является рекордсменом по этому показателю.
- 8 декабря 2019
-
13:08
-
13:08
-
12:40
-
12:39
-
12:17
-
12:15
-
11:49
-
11:24
-
11:23
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:37
-
10:36
-
10:17
-
10:09
-
09:47
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:21
-
08:12
-
07:49
-
03:15
-
02:32
-
01:40
-
00:53
-
00:40
-
00:15
-
00:14
- 7 декабря 2019
-
23:52
-
23:49
-
23:27
-
23:11