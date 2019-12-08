«Крылья Советов» — «Урал»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Урала» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.
Запасные: Конюхов, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.
Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Его ассистентами будут Валентин Мурашов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери – Алексей Матюнин (Москва).
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