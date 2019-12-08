Юнгберг: «Арсеналу» не нужно прекращать говорить о месте в топ-4 АПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг поделился мнением о перспективах команды в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что нам нужно прекратить говорить о месте в топ-4. Однако важно сконцентрироваться на том, что мы делаем здесь и сейчас, и не смотреть вверх, вниз и по сторонам. Нужно работать над своим футболом и уверенностью в себе.

Не говорил, что буду строить команду вокруг определённых игроков, но чувствую, что хочу задействовать опытных футболистов в столь непростой момент.

Решил не ставить всю ту молодёжь, которая изменит будущее клуба. Осознанно выбрал более взрослых игроков, чтобы они брали на себя ответственность и меняли ход матчей», — приводит слова Юнгберга Sky Sports.

«Арсенал», набрав 19 очков в 15 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.