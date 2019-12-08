Новым президентом «Алании» стал бизнесмен Гуриев

Красноярский бизнесмен Владимир Гуриев стал президентом «Алании». Такое решение он принял после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности футбольного клуба.

«В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ. С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые. Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем.

Задолженность возникла преимущественно по премиальным, поскольку прежнее руководство клуба небрежно оформляло документацию. Сейчас в спешном порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы в ближайшие дни закрыть все вопросы по задолженности перед футболистами. А главное — чтобы впредь не возникали подобные проблемы.

Мы пришли сюда возрождать футбол и радовать болельщиков. А искусственно раздуваемая в прессе и соцсетях конфликтная ситуация откровенно вредит этому. Несложно догадаться, от кого она исходит. Но если все мы — и нынешнее руководство клуба, и особенно прежнее — и вправду заинтересованы в возрождении осетинского футбола, как постоянно заявляется на различных площадках, то нужно понимать, что такие негативные высказывания неконструктивны и непозволительны», — цитирует Гуриева газета «Слово» на своей странице в «Инстаграме».