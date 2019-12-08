Директор «Зенита» — о зимних трансферах: больше всего ждём Кокорина и Малкома

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, чего стоит ожидать от работы клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Не думаю, что будет много новостей. Потому что, во-первых, в «Зените» уже собран очень боеспособный состав, куда не всегда проходят сильные футболисты, которые остаются в запасе, а во-вторых, вот-вот вернутся в строй такие важные игроки, как Александр Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас, то, чего мы ждем больше всего.

Изменится ли ситуация с трансферами в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов? Не думаю. Возвращение Кокорина и Малкома — это уже серьёзное усиление для клуба в Лиге чемпионов, но, повторюсь, давайте отдадим должное тем футболистам, которые сейчас играют в клубе, потому что именно они принесли нам эти результаты. Это заслуга в первую очередь тренера и его штаба, которые показали отличную подготовку, и, конечно, самих игроков.

Что касается контрактов Артёма Дзюбы и Сергея Семака, могу лишь сказать, что болельщикам не о чем беспокоиться. Надеюсь, не возникнет никаких проблем и как Дзюба, так и Семак продолжат карьеру в Санкт-Петербурге», — приводит слова Рибалты пресс-служба «Зенита» со ссылкой на программу «Инсайдеры».