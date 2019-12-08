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«Сочи» — «Рубин»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Сочи» — «Рубин»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Рубина» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян.

Запасные: Фролов, Юрганов, Калугин, Шакуро, Цаллагов, Набиуллин, Колдунов, А. Заболотный.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Адлан Хатуев (Грозный) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).

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