«Сочи» — «Рубин»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Рубина» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян.
Запасные: Фролов, Юрганов, Калугин, Шакуро, Цаллагов, Набиуллин, Колдунов, А. Заболотный.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Давиташвили, Марков.
Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Адлан Хатуев (Грозный) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервный рефери – Артём Любимов (Санкт-Петербург).
- 8 декабря 2019
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