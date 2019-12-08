Ковач хочет возглавить лондонский «Арсенал»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач хочет продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», который ищет наставника после увольнения Унаи Эмери, сообщает Goal.
По информации издания, представители Ковача уже уведомили руководство «канониров» о его интересе к должности главного тренера команды. 48-летний специалист надеется, что его доступность в настоящий момент поможет ему занять место во главе лондонцев.
Нико намерен посетить матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал», который состоится завтра, 9 декабря, в Лондоне на стадионе «Олимпийский». 7 декабря специалист был замечен на арене «Гудисон Парк», где прошла встреча «Эвертон» — «Челси» (3:1).
Ковач возглавлял «Баварию» с июля 2018 года по ноябрь 2019-го. Под его руководством мюнхенская команда стала чемпионом Бундеслиги, а также выиграла Кубок и Суперкубок Германии.
- 8 декабря 2019
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