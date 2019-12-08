Парфёнов: «Урал» взял три очка и уходит в отпуск с хорошим настроением

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов дал комментарий после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:2).

«Хочу поблагодарить свою команду за этот матч. Команда проявила характер, вернулась в игру и хорошо начала второй тайм, забив второй гол. Очень боевая встреча. В её концовке мы удачно забили в третий раз. После этого «Крылья» организовали навал, давили. Но ребята смогли выстоять, молодцы. Мы взяли три очка и уходим в отпуск с хорошим настроением», — приводит слова специалиста пресс-служба «Крыльев Советов».

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе клуба из Екатеринбурга 24 очка. «Крылья Советов» (18) — на 14-м месте.