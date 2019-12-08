Божович: «Крыльям Советов» не повезло в матче с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дал комментарий после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).

«Начали матч очень хорошо, агрессивно, смогли забить гол и был ещё один момент с участием Зиньковского. Потом мы пропустили. Очень плохо начали второй тайм, пропустили ещё. Ребята играли, старались, были хорошие подходы, но соперник забил третий мяч. Претензий к игрокам у меня нет. Сегодня было видно, как они были хорошо заряжены. К сожалению, нам сегодня не повезло», — приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов».

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба из Екатеринбурга 24 очка. «Крылья Советов» (18) — на 14-м месте.