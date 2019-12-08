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Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на вечеринке «Реала»

Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на вечеринке «Реала»
Футбол / Испания 0

Бразильский защитник «Реала» Марсело на рождественской вечеринке игроков «Королевского клуба» подарил клюшку для гольфа одноклубнику, валлийскому нападающему Гарету Бэйлу, сообщает Marca.

По данным источника, Бэйл удивился подарку, но принял его с юмором. Напомним, что валлиец регулярно подвергается критике со стороны болельщиков за своё увлечение гольфом.

Нападающий Лукас Васкес получил в подарок весы. Несколько недель назад он получил перелом пальца, уронив подобное устройство себе на ногу.

Форварду Луке Йовичу достался в подарок словарь испанского языка. У серба пока есть сложности с его изучением.

Полузащитник Браим Диас и нападающий Винисиус Жуниор получили игрушки, а защитник Ферлан Менди стал обладателем кирпича.

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