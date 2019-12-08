Марсело подарил Бэйлу клюшку для гольфа на вечеринке «Реала»

Бразильский защитник «Реала» Марсело на рождественской вечеринке игроков «Королевского клуба» подарил клюшку для гольфа одноклубнику, валлийскому нападающему Гарету Бэйлу, сообщает Marca.

По данным источника, Бэйл удивился подарку, но принял его с юмором. Напомним, что валлиец регулярно подвергается критике со стороны болельщиков за своё увлечение гольфом.

Нападающий Лукас Васкес получил в подарок весы. Несколько недель назад он получил перелом пальца, уронив подобное устройство себе на ногу.

Форварду Луке Йовичу достался в подарок словарь испанского языка. У серба пока есть сложности с его изучением.

Полузащитник Браим Диас и нападающий Винисиус Жуниор получили игрушки, а защитник Ферлан Менди стал обладателем кирпича.