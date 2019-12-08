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«Чур, потом без обид». Фанаты «Зенита» получили рассылку от центра «Э»

«Чур, потом без обид». Фанаты «Зенита» получили рассылку от центра «Э»
Футбол / РПЛ 0

Активные болельщики «Зенита» получили рассылку от центра по борьбе с экстремизмом, сообщает «Фонтанка».

«Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!

Сейчас кому-то из вас хочется показать свои лидерские качества, мобилизовав соратников на какой-то протест. Вы правда считаете, что вписываться за хулиганов, обманывая при этом товарищей, – это правильно? Если да – вперед, но потом – чур, без обид. Те парни, которые хотели помахаться, и им не дали, это был их выбор. Сделайте свой выбор сами, думая о том, что дорого именно вам, не позволяйте другим решать за себя», – говорится в сообщениях.

Также в тексте говорится, что «вместе с 90-ми и нулевыми годами закончился тот «околофутбол», к которому привыкли наиболее оторванные персонажи».

В центре «Э» признали, что рассылку делали их сотрудники, однако отказались подтверждать своё авторство, заявив, что текст был найден в интернете.

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