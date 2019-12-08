«Кальяри» ушёл от поражения в матче с «Сассуоло» и вышел на 4-е место в Серии А

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» и «Кальяри» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Читта-дель-Триколоре». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто. Ему ассистировали Альберто Тегони и Валентино Фьорито.
Счёт был открыт в начале матча. На 6-й минуте автором забитого мяча стал Доменико Берарди, которому ассистировал Филип Джуричич. На 36-й минуте преимущество хозяев увеличил Джуричич с передачи Йереми Тольяна. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Жоау Педро. На 90-й минуте «Кальяри» спас от поражения Даниэле Рагацу.
«Кальяри», набрав 29 очков, вышел на 4-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (15) — 14-й.
Также завершились ещё 2 матча 15-го тура Серии А.
СПАЛ — «Брешия» — 0:1
«Торино» — «Фиорентина» — 2:1
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