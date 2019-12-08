Карпин: перед каждым матчем настраиваемся на победу. Со «Спартаком» то же самое

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Песьякова на матч выбрал тренер вратарей, который знает состояние и настрой ребят. Выбор пал на него. Что касается отсутствия Ерёменко, то любой команде не хватало бы игрока такого уровня.
Перед каждой игрой мы настраиваемся на победу. Мы для того и играем, чтобы побеждать. Сегодня то же самое, ничего нового. Посмотрим, как будет складываться игра. Можно проиграть и выиграть по-разному. Можно не создать ни одного момента и выиграть или создать много моментов и не выиграть. Хотелось бы не только сыграть хорошо, но и выиграть», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Матч «Спартак» — «Ростов» состоится сегодня, 8 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 8 декабря 2019
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