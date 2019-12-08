Болельщики «Спартака» и «Ростова» скандируют: «Футбол для фанатов, а не мусоров»
В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале матча болельщики обеих команд долгое время скандировали: «Футбол для фанатов, а не мусоров». Также с трибун звучал заряд «Фанат – не преступник».
Напомним, ранее болельщики «Спартака» объявили, что на матче с «Ростовом» состоится акция против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола. На 30-й минуте матча фанаты красно-белых покинут стадион. Позднее акцию поддержали болельщики других клубов Российской Премьер-Лиги.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/20.
«Спартак» — «Ростов»: составы команд на матч чемпионата России
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