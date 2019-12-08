Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с причинами задержания в Петербурге

Болельщики «Спартака» на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (в данный момент счёт 0:1, идёт 1-й тайм) вывесили несколько баннеров, посвящённых задержаниям фанатов московского клуба в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Контракт Дзюбы=15 суток», «Фанат не преступник», — гласят надписи на баннерах.

Также фанаты показали серию баннеров с руками в наручниках и надписями: «Московская прописка», «Держал мегафон», «Надел красно-белый шарф», «Приехал на футбол».

Матч «Спартак» — «Ростов» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживает игру арбитр Евгений Турбин (Дмитров). Ему ассистируют Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).