Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с причинами задержания в Петербурге
Болельщики «Спартака» на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (в данный момент счёт 0:1, идёт 1-й тайм) вывесили несколько баннеров, посвящённых задержаниям фанатов московского клуба в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Контракт Дзюбы=15 суток», «Фанат не преступник», — гласят надписи на баннерах.
Также фанаты показали серию баннеров с руками в наручниках и надписями: «Московская прописка», «Держал мегафон», «Надел красно-белый шарф», «Приехал на футбол».
Матч «Спартак» — «Ростов» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживает игру арбитр Евгений Турбин (Дмитров). Ему ассистируют Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).
Болельщики «Спартака» и «Ростова» скандируют: «Футбол для фанатов, а не мусоров»
- 8 декабря 2019
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