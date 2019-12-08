«Спартак» — «Ростов»: гости повели в счёте
В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ростовом». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 22-й минуте счёт в матче был открыт. Автором гола стал полузащитник гостей Бактийор Зайнутдинов.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Его ассистентами являются Александр Кудрявцев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Еськов (Москва).
Стартовые составы «Спартака» и «Ростова» доступны на «Чемпионате».
Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
- 8 декабря 2019
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:38
-
18:34
-
18:26
-
18:23
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
17:17
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:10
-
16:06
-
15:51
-
15:32
-
15:26
-
15:15
-
15:04
-
14:33
-
14:28
-
14:23
Партнерский контент