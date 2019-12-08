Победный гол с разворота после серии финтов — в обзоре матча «Норвич» — «ШЮ»
«Норвич Сити» на своём поле уступил «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:2 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 27-й минуте открыл полузащитник хозяев Александер Тетти. Он в касание отправил в ближний угол мяч, отскочивший в результате борьбы в штрафной.
Во втором тайме на 49-й минуте защитник гостей Энда Стивенс сравнял счёт. Он головой замкнул подачу с правого фланга защитника Джорджа Балдока.
Спустя три минуты Балдок принёс «Шеффилд Юнайтед» победу. Он серией финтов освободился от опеки и с разворота пробил в угол с линии штрафной.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 22 очка, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Норвич Сити» с 11 очками — 19-е.
- 8 декабря 2019
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