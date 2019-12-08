Гол экс-хавбека «Ростова» помог «Реймсу» победить «Сент-Этьен» в Лиге 1
В 17-м туре французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Сент-Этьен». Матч прошёл на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершился со счётом 3:1.
Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте встречи, автором гола стал нападающий Реми Уден. На 59-й минуте гости восстановили равенство усилиями полузащитника Ромена Амума. На 67-й минуте «Реймс» вновь повёл в счёте благодаря точному удару форварда Булайе Диа. Точку в противостоянии на 2-й компенсированной минуте поставил хавбек Мусса Думбия, ранее выступавший за «Ростов».
«Реймс», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Сент-Этьен» (25) располагается строчкой выше. При этом у «Реймса» есть матч в запасе.
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/20.
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