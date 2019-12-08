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«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в домашнем матче РПЛ

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в домашнем матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В 19-м туре Российской Премьер-лиги «Спартак» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 1:4.

На 22-й минуте гости вышли вперёд – гол забил полузащитник Бактийор Зайнутдинов. Незадолго до свистка на перерыв ростовчане могли удвоить преимущество, но хавбек Ивелин Попов не реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, «Ростов» всё же забил второй мяч – отличился полузащитник Алексей Ионов. В концовке матча команды поразили ворота трижды на двоих в течение 4 минут. У красно-белых отличился нападающий Эсекьель Понсе, у гостей дубль оформил Зайнутдинов, ещё один гол на счету защитника Дмитрия Чистякова.

«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) остался на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
08 декабря 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Зайнутдинов – 22'   0:2 Ионов – 53'   0:3 Чистяков – 79'   1:3 Понсе – 81'   1:4 Зайнутдинов – 83'
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