«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в домашнем матче РПЛ

В 19-м туре Российской Премьер-лиги «Спартак» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 1:4.
На 22-й минуте гости вышли вперёд – гол забил полузащитник Бактийор Зайнутдинов. Незадолго до свистка на перерыв ростовчане могли удвоить преимущество, но хавбек Ивелин Попов не реализовал пенальти. В начале второго тайма, на 53-й минуте, «Ростов» всё же забил второй мяч – отличился полузащитник Алексей Ионов. В концовке матча команды поразили ворота трижды на двоих в течение 4 минут. У красно-белых отличился нападающий Эсекьель Понсе, у гостей дубль оформил Зайнутдинов, ещё один гол на счету защитника Дмитрия Чистякова.
«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) остался на 10-й строчке.
Турнирная таблица РПЛ.
- 8 декабря 2019
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