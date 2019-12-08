«Сочи» объявил о назначении Федотова на пост главного тренера
Новым главным тренером «Сочи» назначен Владимир Федотов.
«Владимир Федотов – новый тренер «Сочи». 53-летний специалист на протяжении двух последних лет возглавлял «Оренбург», с которым в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба – 7-го места. К своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году», — сообщается в официальном «твиттере» сочинского клуба.
Федотов ранее тренировал «Урал», «Металлург-Кузбасс» и «Синару».
«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый официальный матч под руководством нового наставника сочинский клуб проведёт в 20-м туре РПЛ с тульским «Арсеналом». Матч состоится в Сочи в марте 2020 года.
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