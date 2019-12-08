Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны в матче с «Ростовом»

Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил отправить полузащитника Алекса Крала в центр обороны в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).

«Я попытаюсь объяснить наш замысел. Мы знали, что «Ростов» прессингует высоко тремя форвардами. Поэтому мы решили выходить из-под прессинга, создавая преимущество – четыре против трёх. Считаю, Алекс в этом плане провёл хорошую игру. Все знают, что Жиго и Кутепов были дисквалифицированы. Повторю, Крал сыграл хорошо. Умяров тоже провёл достойный матч. Да, он ошибся при первом голе, но ему всего 19 лет. Он действовал смело, а ошибаться могут все.

Не считаю ли, что смена схемы и позиций проблема для команды? Это вечный вопрос. Если мы не меняем схему, все спрашивают: почему вы всё время используете одну и ту же расстановку? Если меняем, то спрашивают: почему у вас нет другого плана? У нас молодые голодные футболисты. Считаю, что для них не проблема запомнить и усвоить другую позицию. Тот же Бакаев тем более ушёл направо, но он всегда играл правого полузащитника при Кононове, разве я не прав? Смена схемы не является проблемой», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Кошмар имени Тедеско. «Спартак» показал худший футбол в сезоне
«Ростов» разгромил красно-белых в пух и прах.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019