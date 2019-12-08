Норманн: «Ростов» был сильнее и умнее «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (4:1).



«Фантастическая победа для нас. Мы были сильнее, умнее. Имели лучшую тактику, чем соперник. Оставались компактными в защите, хорошо выбегали в контратаки. Наша команда хорошо поработала, мы были лучшей командой сегодня.

Слухи о моём уходе АПЛ? Сейчас у меня месяц отдыха, я люблю «Ростов». Это всё, что я могу сейчас сказать. Уход фанатов? Небольшая часть осталась. Гораздо более приятно играть при фанатах, которые гонят команды вперёд. Моё мнение, что уход фанатов был небольшой ошибкой», — передаёт слова Норманна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.