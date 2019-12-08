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Дубль Жоты за 16 минут — в обзоре матча «Брайтон» — «Вулверхэмптон»

Дубль Жоты за 16 минут — в обзоре матча «Брайтон» — «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

«Брайтон энд Хоув Альбион» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол на 28-й минуте забил нападающий гостей Диогу Жота, замкнув передачу нападающего Рауля Хименеса в контратаке.

На 34-й минуте нападающий хозяев Ниль Мопе сравнял счёт ударом с линии штрафной после передачи со своей половины поля.

Спустя две минуты полузащитник Дэви Проппер вывел «Брайтон» вперёд ударом головой с близкого расстояния.

Окончательный счёт встречи установил Жота на 44-й минуте. Он пробил в угол из пределов штрафной.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 19 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, а «Вулверхэмптон» с 24 очками — 6-е.

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