Дубль Жоты за 16 минут — в обзоре матча «Брайтон» — «Вулверхэмптон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 2:2 в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 28-й минуте забил нападающий гостей Диогу Жота, замкнув передачу нападающего Рауля Хименеса в контратаке.
На 34-й минуте нападающий хозяев Ниль Мопе сравнял счёт ударом с линии штрафной после передачи со своей половины поля.
Спустя две минуты полузащитник Дэви Проппер вывел «Брайтон» вперёд ударом головой с близкого расстояния.
Окончательный счёт встречи установил Жота на 44-й минуте. Он пробил в угол из пределов штрафной.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 19 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 12-е место, а «Вулверхэмптон» с 24 очками — 6-е.
- 8 декабря 2019
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