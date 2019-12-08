Кечинов: работа Тедеско? Пока то же самое, что и при Кононове

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение московского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).
«Какие могут быть впечатления от игры? Слабая игра красно-белых. «Ростов» победил заслуженно и выглядел гораздо лучше. «Спартак» проигрывает 1:4 дома «Ростову» — это неприемлемо. Стартовый состав выбирает тренер, наверное, он видит, кто лучше готов к матчу, но если лучшие проигрывают на домашнем стадионе 1:4, то это – позор. Такая вывеска не заслуживает такого счёта.
Стоит ли оценивать работу Тедеско? Если руководство доверяет ему, то нужно потерпеть болельщикам. Пока то же самое, что и при Кононове. Хотя при Кононове «Спартак» четыре не пропускал.
«Спартак» стал лучше играть в защите, но сегодня игра разочаровала. Никого не могу выделить из состава. До предыдущих двух игр мне нравился Бакаев. Было видно, что появился лидер, но он ещё не до конца стабилен из-за возраста», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 8 декабря 2019
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