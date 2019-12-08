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Попов — о работе Тедеско: сегодня не заметил ничего феноменального в тактике

Попов — о работе Тедеско: сегодня не заметил ничего феноменального в тактике
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:1).

«Мой пенальти? Если мы ведём в первом тайме 2:0, то сразу расслабляемся. Поэтому хорошо, что не забил, а то могли бы быть проблемы. Мы больше хотели выиграть, выполнили установку. Было много моментов, хорошо играли в атаке. Мы играли уже против всех, думаю, только с «Зенитом» провалились. Шоморудов очень много делает для команды, голы придут. Отсутствие голов его и нас не беспокоит. «Спартак» по сравнению с кубковым матчем не удивил, к тому же вы видели, каким составом мы тогда играли.

Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают. Не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике. Какая ситуация с долгами? Замечательная», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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