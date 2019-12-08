Попов — о работе Тедеско: сегодня не заметил ничего феноменального в тактике

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:1).
«Мой пенальти? Если мы ведём в первом тайме 2:0, то сразу расслабляемся. Поэтому хорошо, что не забил, а то могли бы быть проблемы. Мы больше хотели выиграть, выполнили установку. Было много моментов, хорошо играли в атаке. Мы играли уже против всех, думаю, только с «Зенитом» провалились. Шоморудов очень много делает для команды, голы придут. Отсутствие голов его и нас не беспокоит. «Спартак» по сравнению с кубковым матчем не удивил, к тому же вы видели, каким составом мы тогда играли.
Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают. Не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике. Какая ситуация с долгами? Замечательная», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 8 декабря 2019
-
22:25
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:57
-
21:55
-
21:52
-
21:44
-
21:44
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
20:53
-
20:52
-
20:31
-
20:31
-
20:23
-
20:14
-
20:08
-
20:06
-
20:04
-
19:51
-
19:49
-
19:42
-
19:36
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:13