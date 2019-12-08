Погребняк: я должен играть с первых минут
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свою игру в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (3:2). В этой встрече форвард отметился дублем.
«Было ли желание доказать, что Погребняк должен играть с первых минут? Погребняк должен играть с первых минут. Я же тренируюсь каждый день, не просто так отбываю номер. На меня можно рассчитывать, я конкурентоспособен и хочу играть с первых минут», — сказал Погребняк в эфире телеканала «Матч Премьер».
36-летний Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах российского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых стал автором двух голов.
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