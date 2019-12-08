Байрамян: «Ростов» мог забить «Спартаку» больше четырёх голов

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу команды в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).

«Эмоции только положительные, уходим в отпуск с хорошим настроением. Всё прекрасно.

Было тяжело в обоих таймах. И «Спартак» хорошо играл, и мы. Нам, наверное, повезло больше. Мы старались, месяц не могли выиграть. В прошлой игре с «Уралом» играли хорошо, но удача была не на нашей стороне. А сегодня залетело четыре мяча, мне кажется, могли и больше забивать. Выиграли заслуженно.



Какой настрой может быть на «Спартак»? Думаю, и настраивать не надо. Валерий Георгиевич нашёл нужные слова, включил видео, не буду говорит о нём, это личное. Нас это мотивировало ещё больше. Спасибо тренерам, болельщикам, семье. Мы играли для них.



Если оценивать игру команды в первой части сезона, мы выступили достойно. Пенальти Попова после игры не обсуждали. Просто знали, что надо будет забивать. Второй тайм показал, что мы не на этот пенальти рассчитывали. Хотели просто выиграть, забив несколько мячей.



Хорошая туалетная вода? Не знаю название. Ивелин Попов подарил.



Если бы играли дома, а болельщики бы ушли, мы бы это почувствовали. А когда играешь в гостях, весь стадион болеет за «Спартак». Лично я был в игре, не увидел, когда они ушли. В любом случае спасибо всем болельщикам. Не мне судить, кто прав, кто виноват", — передаёт слова Байрамяна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.