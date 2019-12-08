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Карпин прокомментировал протестную акцию фанатов на матче «Спартак» — «Ростов»

Карпин прокомментировал протестную акцию фанатов на матче «Спартак» — «Ростов»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о протестной акции болельщиков на матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:1).

«Как отношусь к акции фанатов и к кому мы подошли после игры? Кто-то там был на секторе, поэтому мы и пошли к нему. Не знаю, вернулись ли люди или не уходили. Раз на всех стадионах это происходит и участвуют в акции тысячи болельщиков, значит, что-то в нашем футболе не так», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, ранее болельщики «Спартака» объявили, что на матче с «Ростовом» состоится акция протеста против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола. На 30-й минуте матча фанаты красно-белых и ростовчан покинули стадион.

«Спартак» отметил протестную акцию фанатов в социальных сетях
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