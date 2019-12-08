Цорн пообщался с болельщиком «Спартака» после матча с «Ростовом»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пообщался с болельщиком красно-белых после поражения московского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).

Цорн: Ты же болеешь за «Спартак»?

Фанат: Да, и в горе и в радости. Но вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать.

Ц: Конечно.

Ф: А тренер у нас немецкий, он же не понимает в чём фишка.

Ц: Все всё понимают, и он всё понимает. У него хорошее общение с командой.

Ф: Для меня Мирзов и Жано — инвалиды. Он не понимает, что им не место в клубе?

Ц: Нормальные ребята, нормальные игроки.

Ф: По игре инвалиды, а Айртон хоть как-то старается. Вы просто посмотрите матчи…

Ц: Ты же болельщик «Спартака», сколько ты болеешь за клуб? 25?

Ф: 24.

Ц: Что ты можешь позитивное команде сказать? Только негативное вспоминаешь.

Ф: Был итальянец, итальянца сплавили.

Ц: Кто кого сплавил?

Ф: Глушаков куда-то улетел, он стал врагом народа и всё такое. Получается в «Спартаке» анархия никто не хочет играть.

Ц: Ты так считаешь?

Ф: Я так считаю.

Ц: Успокойся, дай команде время поработать.

Ф: Но вы все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею ввиду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Я за клуб переживаю!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ростов», набрав 34 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (22) остался на 10-й строчке. Московский клуб находится всего в четырех очках от зоны вылета. Лидером турнира является петербургский «Зенит» (45).

В 20-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Динамо», а «Ростов» в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Матчи состоятся в марте 2020 года.

Расписание матчей чемпионата России по футболу сезона-2019/2020

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