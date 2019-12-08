Песьяков: Джикия предложил поддержать фанатов и сделать паузу на 30-й минуте

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о победе в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» (4:1), а также прокомментировал протестную акцию болельщиков, досрочно покинувших трибуны.



«Приятно заканчивать первую часть сезона победой. До этого была серия без побед. Сегодня играли в открытый футбол, не было никаких «автобусов».



Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть. Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: «Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу». Как видите, никто против не был», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Карпин прокомментировал протестную акцию фанатов на матче «Спартак» — «Ростов»